Brabantse manegehouder liet drugscriminelen lab bouwen, omdat ‘ze mijn dochters bedreigden’

Overspeli­ge directeur ontslagen en moet 1000 euro terugbeta­len wegens appen onder werktijd

De commercieel directeur van een bedrijf in Tilburg die een seksuele affaire onderhield met de vrouw van een van zijn medewerkers, is terecht buiten de deur gezet. Ook moet hij 1000 euro terugbetalen aan zijn werkgever; dat staat gelijk aan het aantal uren dat hij in de tijd van de baas zat te appen met zijn veel jongere, geheime liefde.

14 november