Brabantse caravanstalling afgebrand, eigenaren in tranen: ‘De klapcaravan is mijn kindje’

In het Noord-Brabantse Oeffelt, bij Boxmeer, is vanmorgen brand uitgebroken in een stalling met zeker 1000 caravans, campers en oldtimers. Bewoners van Oeffelt en omgeving is via een NL-Alert gevraagd om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Caravanbezitters zijn ondertussen in tranen. Er is een grote kans dat hun caravans schade hebben.

Uit metingen van de brandweer blijkt inmiddels dat ‘de concentraties stoffen die zijn vrijgekomen geen direct gevaar opleveren voor de volksgezondheid’. Maar rook is altijd ongezond, vult de brandweer aan. Het vuur was ongeveer 2,5 uur na het uitbreken van de brand onder controle. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er vielen geen gewonden.



De voorste loods van het bedrijf is gespaard gebleven, een andere loods is volledig verwoest. Onduidelijk is hoeveel van de opslagruimte van 16.000 vierkante meter door het vuur is getroffen.



‘Het is mijn kindje’

Anne van Buuren uit Gennep staat er 's ochtends even na 09.00 uur bij te huilen. Ze weet dan nog niet of haar 47-jaar oude klapcaravan de vuurzee heeft overleefd. ,,Het is mijn kindje’’, zegt ze. ,,We gingen er toen ik klein was al mee op vakantie. Ik heb hem overgenomen.’’ Haar partner René Sanders bevestigt dat. ,,Hij heeft mega veel waarde. 100.000 euro maakt dit nog niet goed. Hij betekent alles voor ons.’’ Sanders knapte er zelf veel aan op, samen reden ze er elk jaar mee naar België.



Ruim een uur later zijn er tranen van vreugde. Sanders heeft een kijkje kunnen nemen en heeft gezien dat de oude klapcaravan gespaard is gebleven.



Voor Linda van den Woldenberg uit Sambeek is nog onduidelijk hoe het met haar vouwwagen is. ,,Ik zou gaan sporten in Beugen en kreeg een appje van vrienden dat er wat aan de hand was in de stalling. Ik ben meteen doorgereden. Ik hoop dat er wat van over is. Volgend jaar willen we er weer mee naar Pinkpop.’’



Volgens buurtbewoner Henrie Wolfs, die vanochtend de sirenes hoorde en is gaan kijken, stond er vorige week nog een rij campers te wachten voor de stalling, teruggebracht na de herfstvakantie.

Volledig scherm Aan de Dorpsstraat in Oeffelt is vrijdagochtend brand uitgebroken in een loods. © SK-Media

Aansprakelijk

De brand in de enorme caravanstalling werd rond 08.00 uur ontdekt. Verschillende brandweerkorpsen zijn opgeroepen om het vuur te bedwingen. Al vrij snel daarna is opgeschaald naar grip 1. Dat was nodig om de communicatie tussen verschillende hulpdiensten als politie, brandweer en medische zorg goed te laten verlopen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, net zo min als over de schade.



Uit de voorwaarden van de stalling blijkt dat mensen die hun caravan of camper er stallen zelf verantwoordelijk zijn voor verzekering van hun ‘object’. Bij verlies of schade tijdens het stallen aanvaardt de verhuurder van de stalling geen aansprakelijkheid.



De eigenaar van de caravanstalling was al even in overleg met een projectontwikkelaar om op de plek van de stalling, ooit een champignonkwekerij, woningen te bouwen. Die gesprekken zijn nog in een pril stadium.

Volledig scherm Een grote rookpluim stijgt op van Caravanstalling Oeffelt. © Pieter Graat