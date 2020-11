Brabantse burgemeesters boos over handhaving vuurwerkverbod

'Maak bezit strafbaar'Het kabinet moet het bezit van vuurwerk in ons land met spoed strafbaar stellen. Het vuurwerkverbod is nu niet te handhaven. Dat zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, mede namens zijn collega’s in Brabant. Vanuit deze regio is het eenvoudig om in België vuurwerk te kopen.

Jorritsma, voorzitter veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, maakt zich ‘ernstig zorgen’ over de periode richting de jaarwisseling. Nu al is de overlast van vuurwerk in ons land groter dan anders. ,,Samen met mijn collega’s Theo Weterings van Tilburg en Jack Mikkers van Den Bosch heb ik nadrukkelijk voor een landelijk vuurwerkverbod gepleit. Dat is er gekomen. Maar dan moet wél geregeld zijn dat we dat verbod goed kunnen uitvoeren.’’

Nu stuiten boa’s regelmatig op mensen die zeggen dat ze vuurwerk alleen even op zak hebben, zegt Jorritsma. ,,En dan kun je niets.” In grensregio’s is het, ondanks de lockdown in België, een eitje om aan vuurwerk te komen in plaatsen als Baarle-Hertog of Lommel.

Absurd

Vuurwerkhandelaren hebben daar pickup points ingericht. De klandizie is voor het overgrote deel Nederlands, vertellen de handelaren. Een boze Jorritsma: ,,Dan mag je als Nederlander 25 kilo kopen, maar niet afsteken. Het is absurd. Hoe moeten wij als burgemeesters zo de handhaving voor elkaar krijgen?”

De grenscontroles die de Nederlandse politie voor december heeft afgekondigd, worden als druppel op een gloeiende plaat beschouwd. De burgemeesters in de grensregio’s willen dat de minister van justitie door middel van een spoedregeling nu ook het bezit van vuurwerk snel verbiedt.

Eerder had de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, het kabinet namens Brabant al gevraagd om snel met België en Duitsland in gesprek te gaan over het beperken van vuurwerkverkoop aan Nederlanders. Het liefst zien de Brabantse burgemeesters een verbod op verkoop aan Nederlandse klanten. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg: ,,Het zou voor de veiligheid én voor de duidelijkheid naar alle inwoners veel schelen als de landen hun zaken op elkaar afstemmen.”

Aan de Belgische gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, ligt het niet. Zij heeft deze week een vuurwerkverbod in heel de provincie afgekondigd. Maar de verkoop van vuurwerk valt daar weer niet onder en dat is ongelukkig, erkent burgemeester Frans de Bont van Baarle-Hertog: ,,Het is ingewikkeld. Ik kan die verkoop niet verbieden en de gouverneur kan dat ook niet. Dat moet federaal gebeuren.” Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft niet gereageerd op vragen van deze krant over de kwestie.

