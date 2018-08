Brabantse burgemeester met de dood bedreigd

De Syrische man moet zich vrijdag verantwoorden tegenover de rechtbank in Den Bosch. Hem wordt 'verbale bedreiging met enig misdrijf tegen het leven' ten laste gelegd. De gemeente Laarbeek wil nu niet veel over de precieze toedracht van de bedreiging kwijt, omdat ze volgens een woordvoerder de rechtsgang niet wil belemmeren. Duidelijk is dat Justitie tot nu toe onvoldoende grond had om de jongeman - die met zijn familie in Beek en Donk woont - voor langere tijd vast te zetten.



De bedreiging staat voor Van der Meijden niet op zichzelf. Op dit moment zijn er meerdere bedreigingen - uit 'andere hoeken' - die door politie en Openbaar Ministerie nader onderzocht worden. De gemeente Laarbeek ziet er in elk geval genoeg aanleiding in om de woning van Van der Meijden in Beek en Donk extra te beveiligen.



Die aanpassingen maken volgens de gemeente deel uit van een 'pakket aan maatregelen'. Een ervan is de vorming van een gemeentelijk veiligheidsteam. Vanuit het provinciehuis is er volgens de woordvoerder intensief contact met Laarbeek.