Brabander laat 'tof' China dansen op technomuziek

Toch is er nog een groot verschil met Europa: het drugsgebruik. ,,In Europa organiseer je een technofestival en draai je voor een publiek waarvan je weet dat 90 procent aan de drugs zit. Maar in China zit niemand aan de drugs. Het is bijna niet te krijgen en de straffen zijn gigantisch. Techno wordt in China dus heel anders beleefd."



Sinds anderhalf jaar is de relatie tussen Rainbow en Tommy over. Te veel leeftijdsverschil. Maar ze werken nog wel samen. Nu willen ze Chinese elektronische muziek internationaal op de kaart zetten.



Vandaag organiseren ze tijdens het Amsterdam Dance Event China Pavilion. Tommy is trots op wat ze hebben bereikt. ,,We willen iedereen laten kennismaken met het huidige China. Want hoe tof is het als je lekker staat te dansen en dat je dan naast je kijkt en dat er dan een heel toffe Chinees ook lekker staat te dansen."