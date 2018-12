Rookpluimen achter benzineauto's door ‘menselijk foutje’ bij BP

Die had benzine gedaan in de ondergrondse opslagtank van de diesel. En diesel in de benzinetank. Gevolg: klanten die zonder het te merken de verkeerde brandstof in hun auto gooiden. Hulsegge: ,,Ik dacht echt even dat ik zelf achterlijk was.’’



Een ‘foutieve productstorting’, heet het in het jargon dat multinational BP hanteert. Woordvoerder Jacolina Poldervaart spreekt over een ‘menselijke fout’. Het gebeurde vorige week en sindsdien kwamen er 20 klachten binnen bij BP.