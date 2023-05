Politie deelt foto van man in Spanbroek die mogelijk ontvoerd is

Moeder en dochter overleven gruwelijke aanslag: ‘Dodelijk geweld gericht tegen vrouwen’

Hij stormt de woning binnen, haalt een groot mes uit het keukenblok en steekt wild in op zijn ex-vrouw. Hun 2-jarige zoontje, dat naast haar staat, zit ineens onder het bloed. De kracht van de aanval is zo hevig, dat het mes afknapt. Dit gruwelijke tafereel speelt zich anderhalf jaar geleden, op 1 december 2021, af op een doorgaans rustig woonerf in het Gelderse Harfsen.