LIVE | 4618 nieuwe coronagevallen, horeca en winkeliers enthousiast over coronatestbewijs

CoronaHet aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met een fractie gestegen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zijn momenteel 1931 mensen met Covid-19 opgenomen, elf meer dan woensdag. De horeca en winkeliers zijn enthousiast over het instellen van een coronatestbewijs. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.