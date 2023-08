De Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt mogelijk boete

Daniel (38) verruilde jaar geleden kleine woning voor Zweedse villa (zonder wc): ‘Beetje luxe is wel fijn’

Een jaar gelden vertrok Daniel Douglas (38) naar Zweden, om daar in een riante villa te gaan wonen. Het addertje onder het gras: de in Dedemsvaart geboren kunstenaar moet zich wassen in een tobbe en doet zijn behoeften in een gat in de grond. ,,Eén groot experiment", noemde hij het toen. Is dat experiment nu geslaagd? ,,Het viel afgelopen winter heel erg tegen.”