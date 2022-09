Bozo (62) verliest alles door woningbrand: ‘Ik weet niet eens waar ik vanavond slaap’

Tja, daar sta je dan. Het is donderdagochtend en Bozo Nikolic staart beduusd naar zijn woning. Of eigenlijk, wat er nog van over is. De uitslaande brand van een paar uur eerder heeft de bovenverdieping van zijn woning volledig verwoest. Een broek, een shirt, een jasje en een paar zwarte leren schoenen is alles wat Nikolic nog heeft. En zelfs dan realiseert de 62-jarige Enschedeër zich dat hij toch ook geluk heeft gehad. „Wat als mijn zoon vannacht niet naar de wc was gegaan?”