Boze boeren slepen Rabobank voor de rechter

De dagvaarding is bijzonder: niet eerder klaagde een groep veehouders een bank aan voor het verzaken van de zorgplicht. Volgens de boeren wist de top van de Rabobank dat er strengere uitstootregels aan zaten te komen. Om die reden had de bank nooit torenhoge hypotheken mogen verstrekken voor de nieuwbouw van stallen, zo stelt de advocaat van de boeren.



Het gaat om twaalf melkveehouders die in 2013, 2014 en 2015 nieuwe stallen lieten bouwen. Begin 2015 werd het melkquotum afgeschaft, waardoor boeren meer koeien mochten houden. Maar omdat het aantal koeien daardoor explosief groeide, stootte Nederland te veel van de schadelijke stof fosfaat uit. Het kabinet greep in en voerde een fosfaatrechtenstelsel in.



De overheid deelde fosfaatrechten uit aan boeren op basis van het aantal koeien in hun stal op 2 juli 2015. Maar veel boeren hadden op die datum hun stal - die in aanbouw was - nog niet vol staan. Daardoor mogen ze nu minder koeien houden. Zo’n achthonderd boeren zijn in financiële problemen gekomen.



,,Deze veehouders zijn hardwerkende, kleine ondernemers’’, zegt advocaat Olivier van Hardenbroek. ,,Zij gingen af op hun adviseurs, waarvan de Rabobank een hele belangrijke was. De bank heeft een zorgplicht en had de boeren moeten waarschuwen dat uitbreiding niet zonder risico’s was.’’