Boze boeren en supermarkten voor de rechter: ‘Blokkades? Nepnieuws!’

Wel of geen eten op tafel met kerst? Daar draait het vandaag om tijdens de rechtszaak tussen de supermarktbranche en actievoerende boeren. Het platleggen van de voedselbevoorrading door een blokkade is volgens actiegroep Farmers Defence Force niet aan de orde. De supermarkten, vertegenwoordigd door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, zijn daar echter niet zo zeker van.

De boze boeren die aangesloten zijn bij Farmers Defence Force (FDF) dreigden eerder met lege schappen voor de kerst door distributiecentra te blokkeren. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenclub van de supermarkten, probeert de acties te voorkomen en stelde een ultimatum. De boeren gingen daar niet op in.



CBL wil er alles aan doen om dit te voorkomen en spande een rechtszaak aan. Advocaat De Haan spreekt namens de supermarktbranche (CBL): ,,Wij willen boeren niet de mond snoeren. Wij hebben alle begrip voor acties. Maar aan vrijheid zitten grenzen.’’

15 miljoen per dag

,,Wij betreuren te moeten procederen, maar het kan niet anders’’, vervolgt De Haan. Een meerderheid van de boeren steunt de harde acties van FDF niet. Zij willen juist publieksvriendelijke acties.’’ Het CBL heeft berekend dat een blokkade per dag 15 miljoen euro schade. De hele kerstperiode zou 1 miljard euro kosten.



Een blokkade van distributiecentra zorgt niet alleen voor schade bij ondernemers, maar ook ‘maatschappelijke schade’ stelt de advocaat van CBL. FDF zegt echter niet van plan te zijn de bevoorrading van supermarkten woensdag plat te leggen. ‘Nepnieuws’, aldus advocaat Erik van der Goot.

‘Geen blokkades’

,,De acties zijn niet gericht op blokkades”, klinkt het. Volgens de raadsman gaat het om ‘dynamische acties’, waarvan hij niet wil zeggen wat ze inhouden. Een betrokken boer, Jeroen van Maanen zei eerder tegen deze site: ,,Wij hebben het over acties, bij distributiecentra. De rest van de wereld maakt er blokkades van.’’



Een opmerking die eerder naar buiten kwam over het platleggen van de voedselbevoorrading, was voorzien van een smiley, zei de advocaat. Hij wil dan ook dat het CBL, dat een dwangsom van 5 miljoen per overtreding vraagt, niet-ontvankelijk wordt verklaard in dit kort geding of dat de vorderingen worden afgewezen.

Acties rechtmatig

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever geeft antwoord op vragen van de rechter: ,,De uitkomst van het kort geding is van belang voor hoe we de acties gaan inrichten. Wij willen geen risico lopen op dwangsommen. We maken de acties woensdag om 06.00 uur bekend. De acties zullen rechtmatig zijn.’’



Duidelijk dat de boeren van plaats naar plaats willen trekken en dat de actie gericht is op de supermarktbranche. FDF sluit lichte schade daarbij niet uit. ,,Maar dat maakt de acties niet onrechtmatig. We zullen ons maximaal inspannen voor veilige acties en de overlast zoveel mogelijk terugdringen.’’



,,CBL hoeft zich daar geen zorgen om te maken’’, zegt advocaat van de boeren. FDF kan worden gehouden aan de toezegging dat er er geen blokkades worden gehouden. ,,Mocht het wel gebeuren, dan mogen autoriteiten optreden tegen deze onrechtmatige actie. Meer kunnen we niet doen.’’

Verwijzing hongerwinter

Advocaat De Haan stelt namens de supermarktbranche dat FDF ‘terugkrabbelt’. Volgens hem zijn er ,,heel duidelijke aanwijzingen dat zij de voedselvoorziening wel willen platleggen’’. Zo werd er door boeren verwezen naar de hongerwinter en werden er oproepen gedaan om boerenwinkels open te stellen.



Ook zijn er volgens De Haan ‘oefenacties’ gehouden in Noord-Holland. Het niet actievoeren op privéterrein zegt hem niets. ,,Je kunt distributiecentra ook heel goed platleggen door op de openbare weg voor een centrum de boel te blokkeren.’’