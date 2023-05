Bouwbedrijven willen van Sanderink af als topman, zakenman haalt ‘Russische maffia’ er weer bij

Soap rond zakenman en miljonair Gerard Sanderink bereikt dieptepunt

Het drama rond zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink bereikt woensdag een dieptepunt. De Ondernemingskamer in Amsterdam buigt zich over de vraag of hij ook de laatste bedrijven van zijn ooit zo machtige zakenimperium kwijtraakt. Waarom ging het zo bergafwaarts? Hoe staat Sanderink er in, en nog belangrijker, hoe gaat dit aflopen? Volgens Sanderink is hij de enige die het scherp ziet, en is deze zitting onderdeel van een groot complot.