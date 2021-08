Bouterse opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor decembermoorden

LIVE | Vakbonden hekelen verplichte vaccinatie, WHO vreest kwart miljoen nieuwe coronado­den

13:09 Van een vaccinatieplicht op de werkvloer kan geen sprake zijn, zei coronaminister Hugo de Jonge maandag. Maar over de vaccinatie-eis die het bedrijf LeasePlan heeft aangekondigd, wilde hij geen oordeel vellen. ,,Daarvoor ken ik de situatie onvoldoende. De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel toe te staan”, zei De Jonge over een vaccinatieplicht, zonder specifiek in te gaan op LeasePlan. De leasemaatschappij wil dat personeel is ingeënt tegen het coronavirus wanneer er weer op kantoor gewerkt gaat worden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.