Boodschappendrama nog pijnlijker: moeder van gekorte bijstandsvrouw vorig jaar overleden

Het conflict over een bijstandsvrouw die ruim 7000 euro moet terugbetalen omdat ze boodschappen cadeau kreeg van haar moeder is nog pijnlijker dan het al leek. De gulle geefster blijkt vorig jaar al te zijn overleden. De toezegging van de wethouder Sociaal Domein om de zaak opnieuw te bekijken, maakt weinig indruk op de advocaat van de gedupeerde. ,,Dat is makkelijk gezegd’’, reageert Hélène van Hout tegenover deze site.

Wethouder Rosalie van Rijn van de gemeente Wijdemeren, ten westen van Hilversum, zegde vanmorgen op NPO Radio 1 toe het individuele geval opnieuw te zullen bekijken. De advocate van de bijstandsvrouw hecht er weinig waarde aan. ,,Het is heel vriendelijk gezegd maar wat is het resultaat van dat opnieuw bekijken. Leidt dat tot een ander besluit? Het feit dat de wethouder niet meteen heeft gezegd ‘we draaien de zaak onmiddellijk terug’ doet mij het ergste vrezen’’, zegt de raadsvrouw.

Ze heeft na de ophef over de zaak, gisteravond, tevergeefs geprobeerd haar cliënte te bereiken. Het gaat om een vrouw tussen de 45 en 50 jaar. ,,Ik kan me voorstellen dat ze hier niet op zit te wachten. Haar moeder is vorig jaar overleden en het hoger beroep loopt bij het gerechtshof in Amsterdam.’’ Naast de 7039,65 euro die de bijstandsvrouw over een periode van bijna drie jaar moet terugbetalen, kreeg ze ook nog een boete van 3500 euro voor het niet melden van de boodschappen die ze van haar moeder kreeg.

Van Hout: ,,De beslissing van de gemeente laat een heel hardvochtig beleid zien. In plaats van de wet te interpreteren, is strikt gekeken naar wat er geschreven staat zonder enige ruimte voor nuance. De wethouder reageert nu wel heel vroom, maar de beschikking van de gemeente is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die gaan over redelijkheid en billijkheid.’'

De beslissing om de vrouw voor ruim 7000 euro te korten op haar bijstandsuitkering is allesbehalve redelijk en billijk, meent de advocate. Ze legt uit dat er bij een bijstandsuitkering naar twee dingen wordt gekeken: inkomen en vermogen. ,,Bij inkomen denk ik aan inkomsten uit arbeid. Niet aan boodschappen die je gratis krijgt. Waar ligt dan de grens? Moet iemand zijn of haar kerstcadeaus ook aangeven?’’, klinkt het vol ongeloof door de telefoon.

De wethouder van de gemeente Wijdemeren kreeg na de toezegging die ze op NPO Radio 1 deed op sociale media het verwijt dat ze de verantwoordelijkheid afschuift door te stellen dat deze zaak geen op zichzelf staand geval is, maar dat het gaat om een landelijk probleem. De advocaat deelt die kritiek. ,,Hoewel ik ervan overtuigd ben dat wij niet het enige kantoor zijn met zo'n zaak, vind ik de verklaring van de wethouder ook heel makkelijk. Waar het om gaat is dat de beschikking tegen mijn cliënte volledig is gebaseerd op speculaties. Het doet me denken aan de toeslagenaffaire waar de ouders ook werden behandeld als criminelen.’’

Inlichtingenplicht

De anonieme vrouw kreeg sinds eind 2015 een bijstandsuitkering omdat ze moeite heeft om rond te komen, onder andere door haar hoge vaste lasten. Om haar te ondersteunen deed haar moeder één keer in de week boodschappen voor hen allebei. ‘Ik krijg aardig wat boodschappen van mijn moeder. Per week twee broden, drie zakken sla, een doos met acht stukjes vlees, twee dozen eieren, wc-papier, koffie. Dat is omdat ik haar altijd help met van alles’, valt te lezen in het vonnis. ‘Mijn moeder doet al 46 jaar de boodschappen voor mij. Ze gaat één keer per week naar de Lidl, dan is zij ongeveer 50 euro kwijt. Ik geef zelf nauwelijks geld uit aan boodschappen. Ik denk maximaal 10 euro per week. Ik ben bijna mijn hele uitkering kwijt aan vaste lasten’.

De gemeente ontdekte dat de vrouw de boodschappen cadeau kreeg door een signaal van het Inlichtingenbureau. Dat bureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt of mensen met een uitkering daar wel wettelijk recht op hebben. Uit een verklaring van de vrouw blijkt dat ze bezoek kreeg van een afgevaardigde van het bureau. ,,U zegt dat het u verbaasde dat u tijdens het huisbezoek voornamelijk middelen van de Albert Heijn heeft aangetroffen. U vraagt mij te vertellen hoe dit zit. Mijn moeder gaat eerst naar de Lidl en daarna gaat zij naar de Albert Heijn”, verklaarde de vrouw.

Of de boodschappen nu van de Albert Heijn of van de Lidl afkomstig zijn: de vrouw had het moeten melden, vindt de gemeente. Door dat niet te doen, schond ze de zogeheten inlichtingenplicht. De rechter is het daarmee eens. De wekelijkse verstrekking van boodschappen door haar moeder levert de vrouw een op geld waardeerbaar voordeel op dat voor de hoogte van de uitkering van belang kan zijn, klinkt het.

