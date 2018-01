Bonnes huisgekweekte bananen brengen boomkwekers in beroering

Hij is een sensatie op het forum Palmvrienden.net, waar ze maar niet uitgesproken raken over de bijzondere en unieke prestatie van Bonne Wielinga (36) uit Maastricht. Hij kreeg voor elkaar wat volgens het forum van de exotische kwekers tot nu toe niemand is gelukt, eetbare volgroeide bananen kweken in je eigen woonkamer, dwars door de koude Nederlandse winters heen.

Het verhaal van Bonne op het kwekersforum leest als een enthousiast en bij vlagen zelfs spannend dagboek, waar leden woest enthousiast raken over de uit de kluiten gegroeide boom in de woonkamer. Ze zijn er voortdurend mee bezig.

En het was eigenlijk nog niet eens de bedoeling ook allemaal. Bonne kocht in 2014 spontaan een superjong bananenplantje en verzorgde de plant jaar na jaar bij hem thuis. Hij wist de kleine boom tijdens een verhuizing zelfs een paar koude wintermaanden lang liefdevol onder te brengen in een warme kas van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Later voerde hij de boom speciaal water uit de Veluwe.



Bonne geeft het desgevraagd zelf grif toe. De bananenboom is een echte diva. ,,Die boom is inderdaad behoorlijk verwend ja, mijn vriendin is bijna jaloers.''



Hoe een mens op zoiets komt? ,,Ik struinde in april 2014 door de Intratuin en toen viel mijn oog ineens op een bananenplant. Ik heb ooit vijf jaar in de tropen gewoond en ik wilde die sfeer wel in huis hebben, een beetje je connect voelen met de plek waar je ooit hebt geleefd. Toen nog helemaal niet met het idee om bananen te krijgen. Maar naarmate de tijd verstreek, werd dat ding groter en leek het mij toch wel leuk om door te zetten en er bananen aan te krijgen.''

Veluws water

Bonne ging ver in zijn streven. Heel ver. Na zijn verhuizing van Rotterdam naar Maastricht moest hij noodgedwongen het water voor de gestaag groeiende bananenboom uit de Veluwe halen, omdat het water in Maastricht te veel kalk bevat voor de tropische plant. ,,Ja, als ik er ergens mijn tanden in zet, dan ga ik er ook echt wel voor. Ik werk op verschillende locaties in Nederland en dan neem ik achterin de auto gewoon jerrycans mee. Dat doe ik nu nog steeds.''

Uiteindelijk kreeg hij voor elkaar wat volgens de kwekers van het forum nog niemand ooit is gelukt. Bonne oogstte negentig rijpe bananen, die volgens hem nog prima te eten zijn ook. ,,Er zijn wel meer mensen die kleine banaantjes aan een boom kunnen krijgen, maar die zijn dan niet te eten. Ik heb een proeftrosje afgesneden om te kijken of ik ze kon rijpen. Dat was het laatste deel van het experiment. Dat is nu dus gelukt en ze zijn lekkerder dan in de winkel.''

Groei

Volgens Bonne is het ook in het doorgaans niet al te warme Nederland goed mogelijk om een tropische plant te kweken. ,,Je wilt natuurlijk de omstandigheden van de tropen zo goed mogelijk nabootsen, maar dat gaat hier nu eenmaal niet. Tuurlijk, je zet de verwarming wat hoger. Tot vijfentwintig graden, dat is niet eens zo belachelijk warm. En je moet de plant goed vochtig houden, dus lekker besproeien en goed bijmesten. In de tropen duurt het negen maanden voor er bananen zijn, hier duurt het dus vier jaar.''

Volgens Bonne is het bijzonder dat er in Nederland iemand thuis een boom op kan kweken met lekkere bananen. ,,Hoe bijzonder is voor mij een raadsel. Op het forum zeggen ze dat het nog nooit in Nederland is gelukt om ze eetbaar te krijgen. Forumleden die al acht jaar in de kweek zitten, hebben gezegd dat ze dit nog nooit hebben gezien.''

De bananenboom in volle glorie in de woonkamer van Bonne

Gestaag groeiende banaantjes