Bonnenregen in Amsterdam na negeren rood kruis op matrixborden

Het negeren van aanwijzingen is iets dat de aandacht heeft bij de politie, omdat het vaker gebeurt. ,,Mensen moeten de hulpdiensten de ruimte geven en de veiligheid van de mensen die daar werken garanderen", benadrukt de woordvoerder. ,,Als mensen de rode kruizen negeren of de vluchtstrook gebruiken kan dit levensgevaarlijke situaties opleveren.”



In september was het bij de Coentunnel ook al raak. Door een ongeval met letsel in de tunnel was de weg enige tijd afgesloten. Op de snelweg A8 bij de afrit Oostzaan werden toen negen automobilisten op de bon geslingerd wegens spookrijden. De bekeuringen kwamen een dag nadat op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam tientallen autobestuurders de weg versperden voor een ambulance met zwaailicht. De automobilisten wilden keren, waardoor de ambulance niet op de plek van het ongeval komen.