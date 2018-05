Boni kreeg stenen tegen haar voorruit gegooid: 'Enorm veel geluk gehad'

Dat schrijft ze in een boze post op Facebook. Donkers is één van de twee vrouwen die direct aangifte deden bij de politie tegen de groep van vier tot zes pubers van 'zeker niet ouder dan 16 jaar'. Ook de andere vrouw kreeg voorwerpen - het is niet zeker of dit stenen waren - tegen de voorkant van haar wagen aangeslingerd. De politie noemde het incident eerder al levensgevaarlijk.



,,Dit is niet hoe ik mijn vrijdagavond had voorgesteld", aldus Donkers. ,,Ik reed rond 19.35 uur van Helmond richting Gemert. Deze vriendelijke jongens vonden het nodig om vanaf het viaduct stenen op auto's te gooien." Hierdoor heeft ze een flinke barst in haar voorruit. Dat vindt Donkers nog niet het ergste. ,,Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik door de schrik van de enorme klap niet in de slip ben geraakt. Of erger nog: tegen het viaduct of een andere auto aan ben gereden."



Ze eindigt op cynische wijze. ,,Dus jongens, geen zorgen. Ik ben met de schrik vrijgekomen." Vervolgens roept ze getuigen op om zich te melden bij de politie.