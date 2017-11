Bonden willen extern meldpunt voor misstanden Defensie

KLM-piloot moet zwijgen over giftige damp in vliegtuigen

9:59 Oud-piloot Willem Felderhof mag nooit meer praten over de giftige dampen aan boord van vliegtuigen en het ziek worden daardoor. Dat stelt KLM in een zwijgcontract aan de oud-werknemer, dat in handen is van het onderzoeksprogramma Zembla. Doet de oud-piloot dat wel, dan moet hij zijn ontslagvergoeding à 300.000 euro aan de luchtvaartmaatschappij terugbetalen.