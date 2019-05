Bonden en nabestaanden: medisch beroepsgeheim eerder overboord

Die roep klinkt bij politiebonden, nabestaanden en in de politiek. Daar wordt gepleit voor een nieuwe discussie over het medisch beroepsgeheim nu bekend is dat moordverdachte Thijs H. ondanks serieuze verdenkingen van behandelaars aanvankelijk niet gemeld werd bij de politie.

,,Ik snap het medisch beroepsgeheim, maar één seintje zou zoveel leed en schade kunnen voorkomen,’’ zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond.

Volgens de bonden lopen rechercheurs regelmatig tegen de muur omdat het medisch beroepsgeheim verhindert dat relevante informatie over verdachten bekend wordt.

Streng

Zaterdag onthulde deze krant dat H. ondanks sterke vermoedens over betrokkenheid bij de dubbele moord op 7 mei vanwege het medisch beroepsgeheim niet gemeld werd bij de politie. Dit terwijl hij die middag met bloed op de kleren aanklopte bij de Mondriaan-kliniek in Maastricht. Die GGZ-instelling doorbrak het beroepsgeheim pas toen H. woensdag na de moorden de benen nam.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg: ,,Je kunt niet zonder meer alles delen, maar er moet ruimte zijn om informatie in deze gevallen uit te wisselen.”

Gerrit van de Kamp van politiebond ACP: ,,Ik snap de kliniek, maar waar ligt de grens? Aan nabestaanden van slachtoffers kun je dit niet uitleggen. Het is een ingewikkeld moreel-ethische vraag, maar de normering staat niet stil, hier moet je over kunnen discussiëren.” Van Toorenburg: ,,Je moet ruimer kijken naar het beroepsgeheim. Hoe kon de kliniek dinsdagmiddag zo zeker weten dat het leed al geschied was, en dat er mogelijk niet meer slachtoffers waren in levensgevaar?”

Volledig scherm Hondenbezitters lopen mee met de stille tocht ter nagedachtenis aan de vrouw die op 4 mei in de Scheveningse Bosjes met een mes werd gedood tijdens het uitlaten van haar twee honden. Thijs H. is opgepakt op verdenking van het doden van de vrouw en het doodsteken van twee wandelaars op de Brunssummerheide bij Heerlen. © ANP

Inmiddels weigert de Maastrichtse GGZ-instelling om camerabeelden van Thijs H. vrij te geven, opnieuw vanwege het medisch beroepsgeheim. Daarom moet de rechter vandaag oordelen of opnames toch in het onderzoek gebruikt mogen worden. De 27-jarige H. wordt verdacht van de moord op drie wandelaars begin deze maand, in Den Haag en Heerlen. H. verbleef meermaals bij Mondriaan.

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Als de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of derden kunnen medici het geheim doorbreken. Experts waarschuwen wel voor gezondheidsrisico’s als het beroepsgeheim uitgekleed wordt. Zo kunnen criminelen of psychiatrisch patiënten zorg gaan mijden uit vrees voor represailles.

Artsen zijn tegen