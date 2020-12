Bommelding Schiphol: vliegtuig ontruimd, man aangehouden in Haarlem

Rond 18.00 uur meldde de Marechaussee dat er 's middags een bommelding binnen was gekomen. ,,De vermoedelijke melder is inmiddels aangehouden in Haarlem.” Hoe die persoon de melding heeft gedaan, is nog niet bekend gemaakt. Ook is er nog niets bekend over zijn identiteit. Wel meldde de Marechaussee om 19.30 uur dat het onderzoek in het vliegtuig is afgerond, er werden geen explosieve materialen aangetroffen.