Straffen geëist tegen bedrijf dat militaire onderdelen naar Rusland stuurde: 'Wij wisten van niks'

Daar zit hij dan. 64 jaar oud, een lange carrière in de luchtvaartexpeditie achter de rug, vlak voor z'n pensioen. Directeur van een expeditiebedrijf op Schiphol, met zes werknemers en een jaaromzet van 2,5 miljoen. En nu ineens voor de rechter: Casper S., als eerste Nederlander verdacht van het overtreden van de militaire sancties tegen Rusland. ,,Ik vind het raar om hier te zitten'', zegt S. met een stevig Amsterdams accent. ,,Ik heb altijd naar eer en geweten m'n werk gedaan.'' Daar denkt het Openbaar Ministerie net even anders over. De reden: het transport van twee houten kisten, in maart 2015, bestemd voor een bedrijf in het Russische Jekaterinaburg. Afkomstig uit Maleisië, waar het moederbedrijf van zijn firma ook een vestiging heeft. In de kisten zitten twee OMB-units, onderdelen van het radarsysteem van de Sukhoi 30MKI: een Russisch gevechtsvliegtuig.

Alarmbellen

Als de zending in maart 2015 wordt opgemerkt door de douane op Schiphol, waar het door de Maleisiërs naartoe is gestuurd, gaan daar alle alarmbellen af. Militaire goederen naar Rusland brengen: dat mag niet meer, sinds de Europese Unie in 2014 sancties tegen dat land afvaardigde vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het Openbaar Ministerie wordt ingeseind, het bedrijf van S. - dat al tientallen jaren vanaf Schiphol zendingen over de wereld verstuurt - wordt onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.



Wist het bedrijf dat het militaire goederen naar Rusland verscheepte? Nee, bezwoer de directeur gisteren in de rechtbank. ,,We wisten alleen dat het om vliegtuigonderdelen ging. Meer niet. Vanuit Maleisië is nooit een seintje gekomen dat het om militaire spullen ging. En we hebben ons ook niet in de lading verdiept. Het was een transport zoals we er elke dag talloze hebben. De opdracht leverde 100 euro op.''



Spreekt S. de waarheid? In een eerder politieverhoor zou hij volgens het proces-verbaal gezegd hebben dat hij van het militaire aspect op de hoogte was. Dat klopt helemaal niet, zegt de directeur stellig. ,,Staat dat daar? Dan is het woordje 'niet' weggevallen.''