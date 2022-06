Boerenprotest tegen stikstofbeleid voor deur van minister Van der Wal, gaat gesprek aan

De boeren boden haar een symbolische ontslagbrief aan. De minister ging in gesprek met de betogers. ,,Als er iemand de schuld moet krijgen, dan is het de overheid”, hoorde een verslaggever van Omroep Gelderland de minister ruiterlijk toegeven. ,,Daarom hebben we ook een ruimhartig fonds opgericht voor de boeren. We moeten naar een balans tussen economie en natuur, en daar wil ik samen met jullie naartoe”, zei Van der Wal. ,,Als we het samen zouden doen, zou dit niet bekendgemaakt zijn”, reageren de boeren.