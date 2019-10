Boerenprotest op het Binnenhof en ophef over beeld van Willem van Oranje in De Ochtend Show to go

‘Ontsnapte tbs’er onderhan­delt over terugkeer’

21:56 Ronald van Zwam, de tbs’er die vrijdag ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen heeft contact gezocht met Omroep Gelderland. In een e-mailwisseling spreekt hij over misstanden in de kliniek en eist de 40-jarige zedendelinquent onder andere het aftreden van twee medewerkers. Gebeurt dit niet, dan blijft hij ondergedoken.