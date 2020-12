Boerenprotest breidt uit, nu ook actie bij distributiecentrum Jumbo in Breda

Er staan nu ook boeren bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda te demonsteren. Ze protesteren tegen de prijzen die ze voor hun producten krijgen. Het protest in Veghel is ook nog steeds niet afgelopen.

De boeren demonstreren dit keer niet vanwege stikstof. Ze willen een eerlijke prijs voor hun producten, maar Jumbo geeft volgens een boze boer geen enkele kik. Het is niet duidelijk wie de actie georganiseerd heeft. Zowel Farmers Defence Force als ZLTO benadrukt niet de organisator te zijn.

Quote Alles staat vast Aart Mulder, Jumbo

Rond zessen breidden de boeren hun protest uit naar het distributiecentrum in Breda. In Veghel is het Jumboterrein al urenlang bezet, zowel de in- als uitgangen zijn geblokkeerd. Er staan lange rijen trucks te wachten tot de blokkade voorbij is en ze weg kunnen. ,,Ik kan er niet uit. Voor en achter. Alles staat vast", vertelt Jumbo-chauffeur Aart Mulder. ,,We kunnen niet meer door de poort heen. Er zit niks anders op dan wachten.”

Distributie

In een reactie laat Jumbo weten dat ze geen problemen verwachten qua distributie. ,,We zetten alles op alles om de schappen goed gevuld te houden en op dit moment zien wij geen problemen,” verklaart een woordvoerder. Ook laat zij weten dat Jumbo begrip heeft voor de zorgen van Nederlandse boeren. ,,Als Jumbo zijn we aangesloten bij het CBL, de branchevereniging van de supermarkten. Het CBL heeft voorgesteld om namens de sector met alle ketenpartners in gesprek te gaan over de toekomst van de voedselketen en de positie van tuinders en boeren.

Vanochtend verzamelden in alle vroegte ongeveer twintig boze boeren bij de in- en uitgangen van het distributiecentrum van de Jumbo in Woerden. Zij eisten een gesprek met de baas van de Jumbo over ‘eerlijke prijzen voor hun producten’. Die demonstratie werd vanmiddag al beëindigd.

Farmers Defence Force heeft het keurmerk Farmer Friendly ontwikkeld voor, en in samenwerking met, supermarkten. Supermarkten laten via reclame-uitingen zien dat zij het keurmerk Farmer Friendly toegekend hebben gekregen. Voor consumenten wordt op deze manier zichtbaar of de super vriendelijk met Nederlandse boeren omgaat.

Boerenprotest bij distributiecentrum Jumbo in Veghel nog altijd bezig, hoofdingangen afgesloten.

Boerenprotest bij distributiecentrum Jumbo in Veghel nog altijd bezig, hoofdingangen afgesloten.

Boeren blokkeren Jumbo in Veghel.

Boeren blokkeren het distributiecentrum van Jumbo aan De Amert.

Wachtende vrachtwagens van Jumbo die het terrein niet op kunne.

Tractoren staan in rijen opgesteld.

De in- en uitgang zijn geblokkeerd.

Sommige boeren hebben zelfgemaakte spandoeken meegenomen.

Er zijn veel jonge boeren aanwezig.

De vrachtwagens kunnen niet van het terrein af.

Het hele terrein is afgezet.

Jumbo-chauffeur Aart Mulder kan geen kant op.

