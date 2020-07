Boerenblokkade bij Boxtel voorbij, wel actie verderop op de A2

Een stuk verderop op de A2, bij het Limburgse Ittervoort, is rond die tijd een nieuwe blokkade ontstaan. Tussen de tien en 25 actievoerders blokkeren de weg in noordelijke richting, meldde de politie.



Ook in Groningen was vrijdagavond laat nog een boerenactie gaande. Regionale media melden dat tractoren oprukten naar de stad, maar dat ze niet helemaal in het centrum mochten komen en dat de actie rond middernacht klaar moest zijn.



Vanmiddag blokkeerden trekkers al urenlang de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn, maar die is inmiddels voorbij. Nadat de politie een sluis creëerde en enkele tientallen boeren toch al richting huis waren gereden, hielden de achtergebleven boeren er ook mee op.



Politieagenten overlegden vanmiddag op de snelweg met de tientallen boeren. ,,We zijn in gesprek en blijven in gesprek met de boeren’’, zei politiewoordvoerder Anne Coenen eerder. ,,Waar mogelijk gaan we bekeuren.’’ Of er daadwerkelijk bekeuringen zijn uitgedeeld, is niet bekend.