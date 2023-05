Boeren willen geen maximaal aantal koeien in hun wei, Landbouwakkoord weer hoogst onzeker

Het slagen van de onderhandelingen voor een landbouwakkoord hangt aan een zijden draad. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren staan lijnrecht tegenover elkaar over de invoering van een nieuwe norm voor een maximum aantal koeien per hectare grasland.

Woensdag hoopt minister Piet Adema na een laatste onderhandelingsronde een voorlopig akkoord met de landbouwsector te kunnen presenteren. Maar het is ernstig de vraag of boeren uiteindelijk ja willen zeggen tegen een nieuwe zogenaamde ‘graslandnorm’.

Lees ook Landbouwminister wil nieuwe norm: maximaal aantal koeien per weiland

,,Wij zijn mordicus tegen’’, stelt voorzitter Bart Kemp van Agractie, dat al eerder wegliep bij onderhandelingen. Ook de reeds vertrokken melkveehoudersvakbond NMV wil geen door Den Haag vastgesteld maximum aan het aantal dieren per hectare. Kemp: ,,En ik kan me niet voorstellen dat LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) en NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) hiermee kunnen instemmen.’’

Liever innovaties

Het ministerie zou vanaf het begin een maximum aantal dieren per hectare hebben geëist. Het geeft het kabinet grip op de hoeveelheid koeien en hun stikstofuitstoot. ,,De graslandnorm is onderdeel van de gesprekken, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd’’, verklaart een bron rond het kabinet.

Boeren zijn huiverig voor een maximale hoeveelheid dieren per hectare. Zij houden liever de vrijheid om met innovaties en goed management de uitstoot zo laag mogelijk te houden, om zo toch voldoende dieren te verzorgen voor een goede boterham. LTO en NAJK willen niet reageren, maar volgens bronnen 'worstelen onderhandelaars van LTO’, met een norm die leidt tot een ‘maximaal aantal staarten per weiland’.

Juist intensieve melkveebedrijven in Gelderland, Overijssel en Brabant zijn de klos bij invoering van een graslandnorm, stelt Agractie. ,,Dit betekent einde bedrijf voor duizenden ondernemers’’, zegt Kemp. Volgens Henk Bleker, voorzitter van de NMV, ging het toen hij nog aan tafel zat om 2,5 à 3 koeien per hectare. ,,Dat hebben we doorgerekend en dan komt ten minste een op de vijf melkveehouders in de problemen.’’

Volledig scherm Bart Kemp van Agractie. © ANP

De landbouwsector vreest dat de graslandnorm het kabinet een nieuwe knop in handen geeft om de veestapel te laten krimpen. Bleker: ,,Het is kennelijk een diepgewortelde wens bij een deel van het kabinet, en het komt met name vandaan bij D66.’’ De tweede regeringspartij maakt er geen geheim van de veestapel het liefst te willen halveren. Alleen op die manier zijn volgens die partij kwetsbare flora en fauna te redden.

‘Veel moeten en weinig mogen’

Het landbouwakkoord, waar minister Piet Adema zo hard voor ijvert, zou blijvende boeren ook in 2040 nog perspectief moeten bieden op een gezonde bedrijfsvoering. Maar het lijkt sterk de vraag of het akkoord wat dat betreft gaat leveren. ,,Het is vooral veel moeten en weinig mogen’’, zo klinkt het.

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes constateerde oktober vorig jaar bij de presentatie van zijn rapport dat het vertrouwen tussen boeren en Den Haag ver te zoeken is. Daarom zou men over de huidige stikstofcrisis heen moeten stappen en de vraag stellen: waar willen we naartoe met elkaar? Het landbouwakkoord zou daarvan een invulling moeten zijn.

Stappen gemaakt

Wat betreft verduurzaming van de productie van groente, fruit, vlees en zuivel zijn er stappen gemaakt. Jarenlang was de frustratie bij veel boeren dat zij aan steeds hogere eisen moeten voldoen - zo heeft een Nederlands vleeskuiken meer ruimte dan een Duitse kip - maar dat ze het grootste deel van de kosten van dergelijke hogere standaarden zelf moeten betalen.

Dat moet anders. Daarom ligt er voor het landbouwakkoord nu een plan gereed voor een nieuwe duurzaamheidsstandaard. Daar moeten zowel boeren, tuinders en voedingsbedrijven en supermarkten mee gaan werken. Er komt een nieuwe minimumnorm voor milieu en dierenwelzijn voor alle Nederlandse agrarische producten die in het winkelschap liggen.

Voorbeeld aan Albert Heijn

Bronnen binnen de onderhandelingen stellen dat men hierbij een voorbeeld wil nemen aan de ‘Beter voor Boer & Natuur’-programma's van Albert Heijn. Ook andere supermarkten zullen die minimale eisen overnemen. En het belangrijkste: ,,De keten betaalt mee aan de hogere prijzen’’, aldus een ingewijde. Dus ook de consument, maar in elk geval komt het niet alleen op het bordje van de boer.

Volledig scherm Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, en Roy Meijer, voorzitter NAJK. © ANP

Voor de agrarische producten die Nederlandse boeren en tuinders exporteren zullen dezelfde minimumeisen gaan gelden. Eenvoudig is deze aanpak overigens niet. Zeker binnen Europa kan Nederland de grenzen niet sluiten voor voedsel uit andere EU-lidstaten. Ook niet als die zijn geproduceerd met lagere standaarden dan de onze. Ze liggen straks mogelijk dus naast elkaar in het schap.

Zelf kiezen hoe

De vraag blijft of de onderhandelaren namens de boerensector - LTO, NAJK en Biohuis - hierin voldoende uitzicht zien op een gezonde toekomst. Eerdere concepten van het akkoord liepen immers spaak. Het grootste struikelblok voor een landbouwakkoord blijft echter de tegenstelling tussen LNV en boeren over het door Adema voorgestelde maximum aantal koeien per hectare grasland. Waar Den Haag kiest voor een harde grens waaraan niet valt te tornen, vragen landbouworganisaties juist om de vrijheid om zelf als boer te tonen dat je goed kunt werken met natuur.

In plaats van een harde norm wil LTO een afrekenbare stoffenbalans. Dat houdt in dat je als veehouder moet voldoen aan emissienormen in je stal. Maar je kunt zelf bepalen hoe je die normen haalt; door minder koeien te houden of met nieuwe innovaties zoals de Lelysphere, die ammoniak verwijdert.

Quote Er wordt echt dag en nacht gewerkt om te zorgen dat er een akkoord komt Woordvoerder minister Adema

Een boer krijgt daarbij ook de vrijheid om zelf te kiezen hoe hij binnen de normen voor uitspoeling van stikstof (nitraat) naar het grondwater blijft. Dat kan door minder mest te gebruiken maar ook anders. En als uit controles blijkt dat een bedrijf toch de normen overschrijdt, dan is de consequentie streng: alsnog krimp van het aantal dieren.

Een harde graslandnorm voor heel Nederland is onwerkbaar, meent Kemp. ,,Je kunt als veehouder hele goede combinaties maken met een akkerbouwer in de buurt.’’ Dan heb je misschien iets meer koeien dan de Haagse norm wenst, maar de akkerbouwer biedt voldoende ruimte om de mest af te voeren, zonder dat het tot milieuproblemen leidt, zo hoopt Kemp.

Dag en nacht gewerkt

Als de onderhandelingen woensdag slagen, zullen de partijen het concept waarschijnlijk presenteren. Daarna worden de plannen doorberekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, waarna de organisaties hun plannen voorleggen aan hun achterbannen.

,,We streven ernaar dat er woensdag een scenario ligt, waarbij partijen op hoofdlijnen akkoord zijn’’, aldus landbouwminister Piet Adema dinsdag bij monde van zijn woordvoerder. ,,Er wordt echt dag en nacht gewerkt om te zorgen dat er een akkoord komt, waarbij er een goed verdienmodel is voor boeren en dat ook goed is voor de water-, lucht-, en bodemkwaliteit.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.