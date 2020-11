Boeren uit hele land onderweg naar Den Haag om te demonstreren

Turkse transvrouw doodgesto­ken in Utrecht: ‘Lieve Özge stond in de bloei van haar leven’

13 november De vrouw die in de nacht van dinsdag op woensdag is doodgestoken in een woning in Utrecht, is Özge Bilir, een 25-jarige transgendervrouw uit Turkije. Het gaat om de eerste transgender die dit jaar als gevolg van geweld om het leven is gekomen, bevestigt Trans United Europe. Volgens vrienden en bekenden is de ex-vriend de aangehouden verdachte. De politie houdt alle opties open en onderzoekt of gender met het misdrijf te maken heeft. ,,Het slachtoffer is een bekende van de verdachte, daar laten we het verder bij”, meldt een woordvoerder.