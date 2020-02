Boeren rijden toch via snelweg Den Haag binnen

Ondanks een oproep om niet met tractoren over de snelweg te rijden heeft een groepje van circa 15 boeren woensdagmorgen vroeg toch met trekkers op de A12 gereden. Op een van de tractoren hingen een groot bord met de tekst: 'Het is oorlog' en daar onder was de tekst 'never give up' te lezen.

De boeren reden in ieder geval op het laatste stukje van Den Haag, vlak voor de stad. Farmers Defence Force (FDF) riep boeren eerder op om niet over de snelweg met een tractor naar Den Haag te komen. De politie heeft volgens een woordvoerster besloten dat boeren over B-wegen moeten rijden en daar wil de boerenactiegroep zich aan houden.

De politie laat via Twitter weten al vroeg op diverse locaties in Den Haag aanwezig te zijn om het boerenprotest in goede banen te leiden. “We zijn aanwezig voor een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie.”

Dinsdagavond werd al een groep van zo'n dertig boeren in Drenthe door de politie op de N33 bij Rolde tegengehouden en van de weg gehaald. Ze krijgen een bekeuring voor het rijden met hun tractor op de autoweg, meldde de politie. De boeren zijn woedend dat ze een bekeuring hebben gekregen. Het gaat volgens een van de aanwezige om een bedrag van 340 euro. De boeren zijn ook boos dat ze op de N33 zijn tegengehouden. ,,We rijden juist over de N33 omdat dat een veilige weg is. Het is absoluut onveilig om over allerlei dorpswegen te gaan rijden”, aldus één van de boeren. Bij Teuge werd een tractor van de A50 gehaald, die bij Voorst de snelweg op was gereden. De bestuurder werd door de politie aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag.

Filerecord

Zowel Farmers Defence Force (FDF) als de politie rekent op zo’n 6000 tractors die vanuit het hele land naar hartje Den Haag rijden om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Tijdens het protest van 1 oktober 2019 stond er ‘s morgens 1136 kilometer file. Of ze dit record evenaren of verbreken, is de vraag. De trekkers zullen hoe dan ook voor overlast in het verkeer zorgen. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat het een verrassing wordt hoe de verkeersstroom zich gaat bewegen. ,,Wel of niet over B-wegen of toch de snelweg? Daar is nog steeds veel onduidelijkheid over.