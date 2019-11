Boeren protesteren met tractors bij politiebureau na arrestatie collega

Bij het politiebureau in Zuidhorn is het druk, net als op de wegen ernaartoe. Tientallen tractoren zijn met zwaailichten aan onderweg. De politie in Groningen is zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Tegen de NOS vertelt een woordvoerder dat de 54-jarige boer eerder vandaag twee rechercheurs vasthield in zijn woning. De rechercheurs waren daar vanwege een lopend onderzoek. Om welk onderzoek dit gaat, wil de politie niet zeggen maar mogelijk gaat het om de man die op 14 oktober in Groningen tijdens de boerenprotesten een politiepaard aanreed.