Boeren protesteren met tractoren bij politiebureau na arrestatie collega

Tegen de avond kwam de ME naar de boerderij om de stiefvader vanwege het ‘gijzel-incident’ eerder op de dag in de boeien te slaan. ,,De ME kwam schat ik wel met een man of tien naar de boerderij om onze collega te arresteren’’, zegt Piet Postma uit Oldekerk.



,,Zoveel machtsvertoon konden wij niet over ons heen laten gaan. We hebben hiervan onmiddellijk melding gemaakt op onze boerenapp. Met de protestactie laten we zien dat we als boeren als één man achter onze opgepakte collega staan.’’



De demonstranten hadden het vermoeden dat hun collega wordt vastgehouden op het politiebureau in Zuidhorn. Of dat daadwerkelijk het geval was, was maandagavond onduidelijk. De actie was bedoeld om te protesteren tegen de aanhouding van hun collega. ,,Liefst willen we dat hij vanavond nog vrijkomt.’’



Uiteindelijk vertrokken de boeren zonder dat deze ‘eis’ was ingewilligd. Naar schatting werd de actie uitgevoerd met zestig tot zeventig tractoren.