Boeren op tractoren onderweg naar Vrijthof in Maastricht

Zo’n veertien tractoren zijn vanmiddag vanuit Midden-Limburg onderweg naar Maastricht. Zij houden een publieksvriendelijke actie om te protesteren tegen de veevoermaatregel van de regering. Een woordvoerder van de politie zei dat de actie van Farmers Defence Force (FDF) vooraf is besproken met de politie en de gemeente Maastricht.

De bedoeling is dat de boeren in de loop van de middag met maximaal achttien tractoren op het Vrijthof in de Limburgse hoofdstad gaan staan en daar groenten en fruit uitdelen aan het winkelend publiek.

,,Onderweg houden de boeren zich aan de normale verkeersregels. Ze mogen niet over de snelweg rijden”, zei de woordvoerder van de politie. ,,Het lijkt allemaal prima te gaan.” De politie begeleidt de tractoren niet, maar houdt wel de vinger aan de pols, aldus de woordvoerder.

Van tafel

Al dagen voeren boeren kriskras door het hele land acties. Ze zijn het niet eens met plannen van minister Carola Schouten van Landbouw het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Boeren willen dat dat van tafel gaat, het zou nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. Ook protesteerden boeren bij verscheidene distributiecentra omdat ze boos zijn over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen.

De boeren voerden gisteravond in Schermerhorn met ongeveer 400 tractoren op bijzondere wijze actie. In de avondschemering vormden zijn met de trekkers in een weiland de tekst NH-hartje-boeren, waarmee bedoeld wordt: Noord-Holland houdt van boeren. De actie werd van bovenaf met een drone opgenomen.

Vredelievend

De acties gingen er vorige week een stuk wilder aan toe. Minister Schouten (Landbouw) brak naar aanleiding van de boerenprotesten een werkbezoek aan Zeeland af. De Veiligheidsregio Zeeland vond de situatie niet veilig. In Drenthe werden woensdagmorgen vijftig opstandige boeren gearresteerd.

Boerenvoorman Thijs Wieggers uit Mariënvelde werd vrijdagavond opgepakt voor ‘het bedreigen van een agent’. ,,Hij veroorzaakte een dusdanig gevaarlijke situatie dat één van de agenten zich genoodzaakt voelde het dienstwapen te trekken", aldus de politie. Hij werd gisteren aan het begin van de avond vrijgelaten. Hij moet zich wel nog verantwoorden voor het Openbaar Ministerie (OM).