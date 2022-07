Boeren in actie bij snelwegen: verkeer ernstig gehinderd door branden en versperringen

Het gaat vooral om de driehoek Barneveld, Zwolle en Hengelo. Boeren staan er met tractoren bij op- en afritten van de snelweg. Langs de A28 bij Harderwijk zijn hooibalen in brand gestoken. Verder staan er boze boeren langs de A1 bij Bathmen, de A12 bij Bunnik, Maarsbergen en Veenendaal-West, de A30 bij Ede, de A35 bij Hengelo en de A50 bij Apeldoorn. Bij de afritten levert dat vertraging op, wat op de A1 en A50 voor lange files zorgt. Op de A50 richting Arnhem heeft het verkeer de meeste last van de acties. Er is bijna een uur oponthoud. Vanuit de richting Zwolle is de A50 dicht bij Apeldoorn, volgens de verkeersorganisatie. de A28 is in beide richtingen dicht bij Staphorst, eveneens door rommel op de weg. Op andere plekken kan het verkeer via de vluchtstrook passeren.

Strafbare feiten

De politie sloot de A1 van Apeldoorn naar Hengelo af vanwege puin en mest op de weg. Het verkeer moet hier omrijden, maar de vluchtstroken zijn begaanbaar voor hulpdiensten. „Momenteel zijn er diverse acties gaande langs snelwegen op diverse plekken in Gelderland en Overijssel. Houd rekening net extra lange reistijden, pas daar waar nodig uw reis aan”, laat de politie weten.



De politie Midden-Nederland houdt de situatie op de plekken waar boeren actievoeren in de gaten. Als er strafbare feiten worden gepleegd, of als dat nodig is, wordt in afstemming met de gemeente opgetreden, meldt een woordvoerder van het korps. ,,Op dit moment monitoren we wat de situatie is en wanneer het uit de hand loopt, wordt actie ondernomen.” Over eventuele aanhoudingen is bij de woordvoerder niets bekend.