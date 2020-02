Boeren blokkeren viaduct boven Gelderse snelweg: ‘Klaar om hardere acties te voeren’

‘AI­VD-infiltrant lokte meerdere terreurver­dach­ten in de val’

19:46 De infiltrant van inlichtingendienst AIVD die de politie op het spoor zette van een Arnhemse terreurgroep, is mogelijk dezelfde infiltrant die actief was in de zaak van de twee ‘zingende’ terreurverdachten in Rotterdam. Dat zou blijken uit een lijst met namen van de Amerikaanse FBI. Verdachten in beide zaken stellen dat ze door een infiltrant zijn uitgelokt. Justitie stelt dat daar geen sprake van is.