Boeren blokkeren A2 bij Boxtel, snelweg deels afgesloten

De politie meldt dat het gaat om tientallen tractoren. De politie en Rijkswaterstaat zijn erbij voor de verkeersveiligheid.



Vanmiddag blokkeerden trekkers al urenlang de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn, maar die is inmiddels voorbij. Nadat de politie een sluis creëerde en enkele tientallen boeren toch al richting huis waren gereden, hielden de achtergebleven boeren er ook mee op.



Op het hoogtepunt stond er bijna twee uur file op de A1, meldde de ANWB. Hoe groot de vertraging nu op de A2 is, is niet duidelijk.



Politieagenten overlegden vanmiddag op de snelweg met de tientallen boeren. ,,We zijn in gesprek en blijven in gesprek met de boeren’’, zei politiewoordvoerder Anne Coenen eerder. ,,Waar mogelijk gaan we bekeuren.’’ Of er daadwerkelijk bekeuringen zijn uitgedeeld, is niet bekend.