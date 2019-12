Boer voelt zich crimineel: ‘Na Holleeder de grootste van Nederland’

Een wolkenlucht in allerlei tinten grijs hangt als een lappendeken over het groene land. Je kunt hier in het diepe zuiden van Brabant kilometers voor je uit dromen. Luchtweerspiegelende plassen op de akkers nodigen uit tot een zompige lange wandeling op laarzen. Het is prachtig. ,,Kijk, daar heb je het riviertje en daarachter zie je de bomen van Diessens Broek”, wijst Chantalle Reijrink (45) naar een punt in de verte.