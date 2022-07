Boer Niels maakt zich zorgen over escalatie: ‘Lopen nu zo veel boeren met haat en woede rond’

Als melkveehouder Niels Wassenaar (50) om iets over half zes zijn stal binnenstapt, staat koe 0563 zoals elke dag ongeduldig te wachten om gemolken te worden. Op deze boerderij in Leusden verloopt alles in een vast ritme. Wassenaars vader haalt de koeien van het land, terwijl hij de melkmachines klaarzet en de zwarte labrador Charlie met de waterslang speelt. ,,Het is dat jij er nu bent, maar anders zette ik de radio heel hard aan en zou ik meezingen.’’