Boer Gert-Jan sluit Malieveld vol trekkers niet uit: ‘Dit stikstofplan maakt ons kapot’

Hij staat er kalm bij, tussen zijn honderd koeien op zijn erf in het Brabantse dorpje Babyloniënbroek. Maar boer Gert-Jan Westerlaken is allesbehalve kalm, sinds vanochtend bekend werd dat de formerende politieke partijen bijna tot een akkoord zijn gekomen over het drastisch terugdringen van de veestapel in Nederland. ,,Ik maak me grote zorgen om de toekomst van mijn familiebedrijf.’’