Boer ernstig bedreigd, minister zegt bezoek af: ‘Dit raakt echt de veiligheid, vrees dat er wat gebeurt’

Interview Tahmina zoekt nog altijd naar laatste briefje van Peter R. de Vries: ‘Heb mijn hele huis overhoop gegooid’

Heel Nederland was in shock na de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, Tahmina Akefi verloor haar grote liefde. In een exclusief interview vertelt ze over het ‘onbeschrijfelijke verdriet’ wat de daders hebben aangericht. ,,De aanslag had voorkomen kunnen worden. De Nederlandse overheid heeft gefaald met zijn beveiliging.”

11:36