Boer begint niet zomaar iets anders: ‘We konden niets, we mochten niets’

Door het keukenraam kijken Corrie en Paul van den Broek sinds kort uit over... Ja, over wat eigenlijk? Tientallen jaren lang stonden hier twee varkensstallen. Maar sinds die zijn gesloopt, in maart en april, resteert hier niets anders dan meters zwart zand. ,,Pas geleden”, wijst Corrie naar buiten, ,,kwamen hier een paar fietsers voorbij. ‘Zó, die gaan een grote tuin maken’, hoorden we ze tegen elkaar zeggen.”