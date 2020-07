Boer (59) overlijdt enkele dagen nadat hij bekneld raakte in zijn melkinstallatie

Robert overleed in instelling: ‘Als er maar één iemand anders had gereageerd die avond...’

14:51 Robert Dönnges kwam op tragische wijze om het leven in een instelling voor begeleid wonen in Wageningen. Hij had niet veel: een tablet, een bal en een skateboard. Zijn ouders doen voor het eerst hun verhaal. Hij was te lief voor het leven, zeggen ze. Dat werd hem misschien wel fataal.