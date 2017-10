Boek Ratelband 'is fictie' en staat vol met 'baarlijke nonsens'

Volgens Ratelband kan het in de baarmoeder al mis gaan. In Body Logics wijdt hij uit over het dieet en de leefomstandigheden van de moeder. Wie in het Atlasgebergte in Marokko wordt verwekt tijdens een koude winter krijgt klappen. Als de zwangere vrouw dan ook nog een boerka draagt, komt er zó weinig licht binnen dat de ongeboren vrucht te kampen krijgt met een vitaminetekort, zo redeneert hij. Zijn fotobijschrift bij een groepje vrouwen met hoofddoek luidt: 'Nu begrijp je waarom mensen uit streken van Noord-Afrika klein van stuk en tenger zijn, zwakker van gestel en een lager IQ hebben'.



Over mensen met een donkere huid schrijft hij dat zij geschikt zijn om buiten te leven, weinig tot geen gevoel hebben en een gebrek aan inlevingsvermogen omdat hun huid zeer dik is. 'Dit in tegenstelling tot de rode of bleke huid'. Die theorie verkondigde hij al eens op een seminar, met ook een Afrikaanse man in de zaal. ,,Hij was zeer geboeid, knikte toen we het hadden over alle hulp van ons die daar weggegooid geld is.’’