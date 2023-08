Bod Amerikaans bedrijf op failliet e-bikebedrijf VanMoof geweigerd door curatoren

Micromobility.com bracht vorige week maandag een zogenoemd ‘niet bindend’ bod uit op VanMoof, waarmee het liet weten geïnteresseerd te zijn. Het bedrag dat het bedrijf wilde neertellen op het failliete VanMoof werd niet bekendgemaakt.

Nu blijkt dat curatoren Jan Padberg en Robin de Wit het bod van het bedrijf naast zich neer hebben gelegd. Palella steekt op Twitter zijn ongenoegen daarover niet onder stoelen of banken. ‘Helaas werd ons bod op VanMoof, dat consumentenbescherming en behoud van banen hoog in het vaandel had staan, niet aanvaard door de curatoren,’ schrijft hij. ‘Ze hebben ervoor gekozen om met een andere partij te onderhandelen. Mijn gevoel zegt me dat financiële cijfers voorrang hebben op consumentenbescherming.’ Ook wenst hij de ‘VanMoof-gemeenschap respect en snelle antwoorden’ toe.

‘Opwindende stap’

Het in 2015 opgerichte Micromobility.com, dat een beursnotering in New York heeft, is actief in de Verenigde Staten en Europa. Palella, noemde de mogelijke overname ‘een opwindende stap. De sterke merkreputatie van VanMoof, de innovatieve e-biketechnologie en het unieke abonnementsmodel sluiten perfect aan bij onze visie op de toekomst van het stadsvervoer,’ schreef hij in een persbericht.

Of het bod van het bedrijf serieus was en voldoende, is niet bekend. Het bedrijf lijdt zelf ook grote verliezen. Van een beurskoers van 496 dollar in 2022 is nu nog slechts 0,08 dollar over.

Meerdere biedingen

VanMoof werd op 18 juli failliet verklaard. Haperende e-bikes werden te vroeg de markt opgestuurd om investeerders tevreden te houden. Uiteindelijk werden de verliezen van het bedrijf zo groot dat het zelf faillissement aanvroeg.

Afgelopen vrijdag lieten de curatoren weten meerdere biedingen te hebben ontvangen voor het fietsenmerk. Ook vertelden ze dat ze ernaar streefden om deze week tot een overeenkomst te komen met een partij voor een doorstart.