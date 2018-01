Bob wil Syrische Almasri helpen na inbraak in kiprestaurant

Bij kiprestaurant Oranje Fried Chicken in Kampen is voor tienduizenden euro's aan apparatuur geroofd. Eigenaar Almasri, afkomstig uit Syrie heeft maandenlang geklust om zijn zaak op poten te krijgen en is nu alles kwijt. Hij heeft geen inkomsten, terwijl de vaste kosten blijven. Reden voor Alex Prakken en Bob Rodenburg om een inzamelingsactie te houden.