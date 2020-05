Boa’s voeren toch geen actie met Pinksteren, wel op een later moment

,,We geven de horeca en het ov de verantwoordelijkheid het zelf goed te regelen’’, aldus Richard Gerrits, voorzitter van die vakbond. Hij stelt dat de boa’s het op 1 juni ‘gaan aankijken’. ,,Als hij een beroep op ons gaat doen, dan horen we het wel.’’

Met ‘hij’ bedoelt Gerrits minister Grapperhaus. Op 1 juni mogen de terrassen weer open, die vanwege de coronamaatregelen dicht waren. Ook zijn vanaf die dag mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer. ,,Als je vindt dat we echt moeten optreden dan wordt toch de roep om goede middelen steeds groter’’, zo zegt Gerrits.

Mishandeling

Op Hemelvaartsdag werd een boa mishandeld in IJmuiden. Daarop voerden handhavers dinsdag in verschillende steden actie. Volgens de bonden is de mishandeling in IJmuiden geen uitzondering, maar een treffend voorbeeld van de omstandigheden waarin boa's hun werk moeten doen.’’