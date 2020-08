Boa's in Amsterdam slaan vandaag toe: 148 boetes voor niet dragen mondkapjes

Nathan (41) werd getroffen door hittebe­roer­te: ‘Ik word nooit meer de oude’

8:21 Nathan de Jong (41) kreeg in 2016 een hitteberoerte tijdens de triatlon in zijn woonplaats Holten. Die overleefde hij ternauwernood. De vitale sportman veranderde daarna wél in een wrak en werd zelfs afgekeurd. Nu gaat het beter. Hij heeft eindelijk genoeg energie om zijn verhaal te doen.