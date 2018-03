BN'ers 'in gevechtsmodus' naar Oostvaardersplassen

Nog strijdvaardiger. ,,En misschien nemen we wel een dood dier mee, en leggen we dat op het Binnenhof.'' Over die actie is er overigens nog geen overeenstemming met de andere vier, geeft hij toe. ,,Het is opvallend. Alle actievoerders tegen het daar aanwezige dierenleed zijn toch vooral vrouwen. Maar je kent me, ik ben van de confrontatie, ik zoek het gevecht. De zachte aanpak werkt niet, dus misschien moet ik wat openbreken. Het doel heiligt hier de middelen.''



Ook twee aanhangers gaan mee, met hooi voor de dieren. De voormalig tsjakka-goeroe bekeerde zich onlangs tot het boeddhisme. ,,Ik ben sindsdien toch ook wel anders gaan nadenken over dingen.'' De dieren gaan hem aan het hart.



Gisteren plaatste hij een bericht op zijn facebookpagina. ,,Daar reageerden veel mensen op, veel meer dan anders.'' Hij voelt zich erdoor gesteund. ,,De afgelopen twee weken ging het toch vooral over de verkiezingen. Die zijn voorbij. Nu moet de aandacht weer vol op de verwaarloosde dieren in de Oostvaardersplassen. Misschien kunnen wij er als BN'ers wat gewicht in de schaal leggen.''