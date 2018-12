‘Blunder OM: informatie over reisgenoot bedreiger Wilders niet gedeeld’

Ooit de belangrijk­ste polder van Nederland, nu gaan de Belgen er los

8:08 Jarenlang was het een politiek hoofdpijndossier, maar nu raakt de Hedwigepolder langzaam in de vergetelheid. Nog even, en het water van de Schelde stroomt over de akkers. Dat doet pijn, nog steeds. ,,Het is de teloorgang van een bepaalde manier van boeren, van een boerenstand. Die wordt gewoon weggevaagd.”