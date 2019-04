Bløf-zanger na spijkerharde recensie over zijn restaurant: Ik voel me gesterkt

,,Laat de sentimenten hun eigen leven maar leiden. Ik voel me gesterkt door alle positieve reacties.” Dat zegt Bløf-zanger Paskal Jakobsen in reactie op de snoeiharde recensie van De Volkskrant over zijn restaurant Hart & Ziel in Middelburg. De zanger heeft het restaurant vorig jaar opgezet met topkok Edwin Vinke.

In de recensie van Hiske Versprille wordt het zelfsbedieningsrestaurant dat de sfeer en concept van een Foodtruck benadert, compleet afgebrand. Hard & Ziel krijgt van haar een 4. Vrijwel niks uit de keuken kon de toets der kritiek doorstaan, beschrijft de recensent. Afgezien van de hotdog van rookwortel (‘prima’) en de arretjescake (‘ouderwets lekker’) is het beroerd gesteld met de kwaliteit: ,,De makreel blijkt halfrauw en oneetbaar tranig. De ongare, smaakloze krieltjes zijn er maar een beetje bijgepleurd, de kruidenpasta is oud en onderop liggen fliebers tot snot gekookte, bittere groente”, luidt bijvoorbeeld haar oordeel over het gerecht Liza’s Vurige Visje. Ook over de Crispy scharrelhoender is ze onverbiddelijk: ,,Hoe krijg je dit je keuken uit.”

Reacties

Opvallend is dat het restaurant nu juist veel steun krijgt op social media en dat er vooral negatief gereageerd wordt op de recensent. Dat gebeurde eerder ook toen Marcel van Roosmalen een zure Zeeland-column voor NRC schreef.

,,Ze zijn gewoon jaloers op de Zeeuwen. We hebben die rooie rakkers met hun grote mond niet nodig om gewoon te blijven”, zegt bijvoorbeeld Irma van Bochove op Facebook. ,,Pff, je zou je maar kunnen vermaken om een topzaak zo af te kraken. Iedereen die is geweest weet wel beter, het is in blijft een mooi restaurant! Ga zo verder!”, aldus Erik Rodrigo. Ook Mart Scherp van restaurant Scherp in Middelburg reageerde op Facebook: ,,Meerde malen al lekker gegeten, goede sfeer en leuk concept. Een aanwinst voor Middelburg. Gewoon je eigen koers blijven varen.”

‘Typisch Zeeuws’

Recensent Versprille, van origine Zeeuws-Vlaamse, laat via Twitter weten deze reactie weer typisch Zeeuws te vinden. ,,Wel weer typisch dat de Zeeuwse collega's denken dat die slechte recensie iets te maken moet hebben met het Zeeuws zijn van dit restaurant. Dat overkomt me in geen enkele andere provincie. Volgens mij heet dat het Calimero-complex.”