Bloesemtocht breekt weer record met 34.524 wandelaars

De vroege vogels in het wandellegioen van de grootste eendaagse wandelmars in Nederland wachtte zaterdagochtend een verrassing. De temperatuur had vrijdagnacht een vrije val gemaakt en om de ontluikende knoppen in hun fruitbomen te beschermen tegen de vrieskou hadden de telers hun sproei-installaties aangezet. Hier en daar werd gegild, sommige wandelaars maken een tussensprintje naar droge plekken, maar de meeste deelnemers zetten hun kraag op en lieten zich niet van de wijs brengen.

Adembenemend

De aanblik van de bloesem met dat beschermende ijslaagje en de opkomende zon was adembenemend mooi. Mobieltjes werden uit de zakken gehaald om het tafereel vast leggen, anderen gingen met een professionele camera door de knieën voor het beste resultaat.



Het recordaantal deelnemers zorgde op één moment voor topdrukte op het terrein van de Koninklijke Fruitmasters. ,,Dat was toen wandelaars al terugkwamen en anderen juist op weg gingen’’, zegt Annette Cost, hoofd communicatie bij de wandelmars.



,,Dat hebben we kunnen oplossen door groepen wandelaars te vragen even geduld te hebben. Verder hebben we vooral tevreden deelnemers ontmoet. We kunnen terugkijken op weer een mooi evenement.’’